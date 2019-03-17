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«Локомотив» обыграл СКА в Ярославле впервые с 2016 года

«Локомотив» обыграл СКА в Ярославле впервые с 2016 года
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Железнодорожники» обыграли «армейцев» в Ярославле впервые с сезона-2015/16. Предыдущая победа датирована 21 февраля 2016 года, когда «Локомотив» переиграл СКА со счётом 3:2 ОТ в первом матче серии первого раунда плей-офф.

«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря точному броску Максима Осипова, впервые в сезоне забросив шайбу в ворота «армейцев» в Ярославле. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Георгий Иванов. Наиль Якупов сократил отставание в счёте на первых секундах третьего периода, на что хозяева ответили в концовке точным броском Осипова, оформившего дубль, и этот счёт сохранился до сирены. Для Осипова этот дубль стал первым в КХЛ.

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