Крикунов: мы тоже не знаем, почему Кагарлицкий и Шипачёв не забивают

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (0:4).

«Я скажу, что мы ничего не забили. С нулём выиграть невозможно. Нападающие наши за три игры один гол забили – ещё один гол защитник забил. Этого явно мало с такой командой, как ЦСКА. Надо забивать, надо сражаться по-настоящему. Только тогда может быть победа, а так она не получается.

Кагарлицкий и Шипачёв не так часто играют в меньшинстве. В общем-то, секунд на 25-30 максимум выходят. Они приучены играть подолгу. Не думаю, что дело в этом. Тяжёлый вопрос, почему они не забивают. Мы тоже этого не знаем. Если бы знали ответ на этот вопрос, что-то бы сделали. В третьем периоде мы поменяли что-то: убрали Кагарлицкого от Шипачёва, поставили Брюквина. Тоже не сработало», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.