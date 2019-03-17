Квартальнов: хоккеисты «Локомотива» поняли, что можно играть с любой командой

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу со счётом 3:1 в игре со СКА.

«Хорошая, быстрая, контактная игра. Забили первые, это хорошо. Почему не было Алексеева? Так получилось, поставили другого игрока. Будут ли ещё изменения в составе? Посмотрим, пока не могу ответить.

Появится ли в этой серии Контиола? Я надеюсь, что он будет играть. Три шайбы — это прорыв? Это большой шаг вперёд. Ребята начали понимать, что можно играть с любой командой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Железнодорожники» обыграли «армейцев» в Ярославле впервые с сезона-2015/16. Предыдущая победа датирована 21 февраля 2016 года, когда «Локомотив» переиграл СКА со счётом 3:2 ОТ в первом матче серии первого раунда плей-офф.