Никитин — о травме Капризова: за игрока сборной раньше чуть не кастрировали

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с «Динамо» (4:0).

«Ребята хорошо сыграли, хороший настрой. Готовимся к следующей игре.

Капризов? У нас, по-моему, года три назад была история: случайно попали игроку сборной в голову. Его то ли на четыре, то ли на пять матчей дисквалифицировали. Только что не кастрировали. А здесь… Судья сказал, что удар в челюсть был недостаточно сильный. Комментировать ничего нельзя. Я не врач. Третий период он не играл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» вернули себе лидерство в серии — 2-1. В первой игре подопечные Игоря Никитина победили со счётом 4:1, а во втором матче бело-голубые взяли реванш, забросив единственную шайбу в овертайме. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

СКА: Плэтту дали меньше, чем могли бы

Посмотреть видео удаления Игоря Макарова за удар в голову Кирилла Капризова можно на официальном сайте КХЛ.