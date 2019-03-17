Нестеров: ЦСКА не терял Капризова — в раздевалке сидит

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:0) рассказал о травме нападающего Кирилла Капризова. Во втором периоде форвард «армейцев» получил удар в голову от форварда бело-голубых Игоря Макарова — нападающий «Динамо» получил «2+10».

«Сорокин подтащил, забили хорошие голы. Хорошая атмосфера в команде. Мы не теряли Капризова – в раздевалке сидит. Живой. Это хоккей, всякое бывает. Мы играем в хоккей. Если есть моменты, то мы встречаем», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» вернули себе лидерство в серии — 2-1. В первой игре подопечные Игоря Никитина победили со счётом 4:1, а во втором матче бело-голубые взяли реванш, забросив единственную шайбу в овертайме. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

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Посмотреть видео удаления Игоря Макарова за удар в голову Кирилла Капризова можно на официальном сайте КХЛ.