Окулов: неприятно, что Капризова трогают. Не дадим никого в обиду

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением об игре с «Динамо» (4:0), в которой он отметился двумя точными бросками.

«Конечно, обидно, что не попал в третьем периоде. Но главное, что одержали победу. Очки остались в регулярном чемпионате. Каждый был заряжен, меньшинство здорово отыграли, много ложились под шайбу. Думаю, что дальше будем ещё лучше играть.

Конечно, поражение всегда мотивирует, тем более в овертайме. Оно нас только сплотило и помогло нам. Неприятно, что Капризова трогают. Наше дело – играть и выигрывать. В остальном мы не дадим никого в обиду. Надеюсь, что такого не повторится. Конечно, они борются, не мальчики для битья», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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