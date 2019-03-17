Владимир Тарасенко станет отцом во второй раз

Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко Яна сообщила о беременности.



«Уже бессмысленно скрывать и не договаривать. Все, кто так и знал, — вы были правы. Мы действительно сейчас находимся в приятном ожидании. И уже готовы принимать поздравления», — написала супруга хоккеиста в своём «инстаграме».



Яна и Владимир сыграли свадьбу летом 2015 года. В мае 2016-го у пары родился сын, которого назвали Александром.



Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (68). Всего в лиге российский форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.

У Владимира Тарасенко родился сын Александр

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яны Тарасенко.