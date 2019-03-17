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КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата» Панина на два матча

КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата» Панина на два матча
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин не поможет команде в ближайших двух матчах второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (1-1). Во второй игре серии хоккеист получил «5+20» за атаку в область головы и шеи нападающего Евгения Чесалина.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Григория Панина по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу» — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Панин пропустит третью и четвёртую игры серии, которые состоятся 18 и 20 марта соответственно.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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