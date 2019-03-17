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Состав «Локомотива» на 3-й матч серии со СКА — самый молодой в истории плей-офф

Состав «Локомотива» на 3-й матч серии со СКА — самый молодой в истории плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Локомотив» сократил отставание в серии — 1-2. Четвёртая игра серии пройдёт в Ярославле 19 марта.

Состав, который выставил тренерский штаб «железнодорожников», оказался самым молодым среди всех команд КХЛ в плей-офф за 11 сезонов. Средний возраст составил 24,09 года.

Ярославский клуб вышел на лёд в следующем составе:

Коновалов (Исаев);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Коротков — Санников;
Кутузов — Мисюль, Денисенко — Апальков — Локтионов;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко; Беляев.

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