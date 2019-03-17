Федотов: Свечников точно станет звездой калибра Кузнецова или Тарасенко

Известный комментатор Сергей Федотов, работавший скаутом сборной России, поделился мнением о нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.



«Мы ещё не оценили Свечникова в полном масштабе. Но его выбирали вторым на драфте, он заходит в НХЛ с парадного входа. Ему не пришлось играть в АХЛ, сидеть в юниорских лигах. Через пару-тройку лет — я не боюсь ошибиться — у него всё будет. Я в этом уверен процентов на 90.



Думаю, Свечников точно станет звездой калибра Евгения Кузнецова или Владимира Тарасенко. Такие, как Малкин, рождаются раз в 10 лет, а то и реже. Но если Андрей дотянется до Джино, будет доминировать в лиге и однажды наберёт 1000 очков за карьеру, буду приятно удивлён», — приводит слова Федотова официальный сайт НХЛ.

Бриндамор: Свечников с каждым матчем играет всё лучше и лучше