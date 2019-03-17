Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, лидирующего в списке бомбардиром НХЛ.
«У Кучерова идёт — и, как снежный ком, не остановить. У тебя попёрло, удача на твоей стороне, лёгкость, уверенность. Появляется дополнительная энергия, словно вырастают крылья, которые несут тебя вперёд.
Александр Могильный набрал в сезоне-1992/93 127 очков. Если бы меня спросили, может ли кто-то из русских в ближайшие 20 лет побить это достижение, я бы сказал — нет. А сейчас Кучеров уже в двух шагах от этого рекорда. В НХЛ и вообще в спорте никогда нельзя говорить «нет». Единственное, в чём уверен, — рекорд Гретцки по очкам (2857) никто никогда не побьёт. А любые другие могут не устоять», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Малкин: рекорд Гретцки по набранным очкам никто никогда не побьёт