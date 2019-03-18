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Дубль Бэрри помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

Дубль Бэрри помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Счёт на 23-й минуте открыл защитник хозяев Тайсон Бэрри. Вскоре канадец оформил дубль, удвоив преимущество команды Джареда Беднара. Точку в поединке поставил нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, который поразил пустые ворота на 59-й минуте.

Российский вратарь хозяев Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.

«Колорадо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» идёт на 14-й строчке на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Бэрри (Маккиннон, Андригетто) – 22:22 (5x5), 2:0 – Бэрри (Андригетто) – 31:05 (5x5), 3:0 – Маккиннон – 58:26 (en)
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