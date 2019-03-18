Дубль Бэрри помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

«Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.



Счёт на 23-й минуте открыл защитник хозяев Тайсон Бэрри. Вскоре канадец оформил дубль, удвоив преимущество команды Джареда Беднара. Точку в поединке поставил нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, который поразил пустые ворота на 59-й минуте.



Российский вратарь хозяев Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.



«Колорадо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» идёт на 14-й строчке на Востоке.