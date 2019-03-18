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«Баффало» обыграл «Сент-Луис» по буллитам

«Баффало» обыграл «Сент-Луис» по буллитам
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам.

Основное время поединка закончилось со счётом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Юхан Ларссон, Эван Родригес и Конор Шири, а у гостей отличились Патрик Марун, Дэвид Перрон и Брэйден Шенн. В серии послематчевых буллитов решающий бросок нанёс нападающий «Сэйбрз» Сэм Райнхарт.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провёл на льду 8 минут и не отметился результативными действиями.

«Сент-Луис» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» идёт на 12-й позиции на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 3
2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Ларссон (Богосян, Гиргенсонс) – 06:42 (5x5), 1:1 – Марун – 09:12 (5x5), 2:1 – Родригес (Нюландер, Монтур) – 14:48 (5x5), 3:1 – Шири (Нюландер, Далин) – 27:46 (5x5), 3:2 – Перрон (Парэйко) – 32:15 (5x5), 3:3 – Шенн (О'Райлли, Дель Зотто) – 48:41 (5x5), 4:3 – Райнхарт – 65:00 ( ПБ)
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