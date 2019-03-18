«Баффало» обыграл «Сент-Луис» по буллитам

«Баффало Сэйбрз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам.



Основное время поединка закончилось со счётом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Юхан Ларссон, Эван Родригес и Конор Шири, а у гостей отличились Патрик Марун, Дэвид Перрон и Брэйден Шенн. В серии послематчевых буллитов решающий бросок нанёс нападающий «Сэйбрз» Сэм Райнхарт.



Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провёл на льду 8 минут и не отметился результативными действиями.



«Сент-Луис» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» идёт на 12-й позиции на Востоке.