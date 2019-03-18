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«Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» «Айлендерс» — «Миннесоту»

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» «Айлендерс» — «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.

Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Флюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.

На счету Ивана Проворова бросок в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 28.42 на льду (4.23 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:2.

В составе победителей голы на счету Джордана Эберле, Андерса Ли и Брока Нельсона. У «дикарей» отличились Зак Паризе и Джаред Сперджен.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 2
0:0, 0:0, 1:1, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Блюгерс (Кессел, Петтерссон) – 42:07 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Конечны, Кутюрье) – 59:41 (6x5), 1:2 – Кутюрье (Гостисбер) – 64:56 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 3
0:1, 1:1, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Эберле (Барзал) – 09:28 (5x5), 1:1 – Паризе (Сутер, Донато) – 31:11 (5x4), 1:2 – Ли (Тэйвз, Нельсон) – 36:12 (5x4), 2:2 – Сперджен (Стаал, Донато) – 47:15 (5x4), 2:3 – Нельсон (Барзал) – 61:04 (3x3)
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