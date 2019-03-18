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«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова

«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» уступил на выезде «Анахайм Дакс» — 2:3.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Девин Шор. Евгений Дадонов восстановил паритет в начале второго периода. Адам Хенрик вновь вывел «уток» вперёд. На 43-й минуте ответил Аарон Экблад. Победу «Анахайму» на 56-й минуте принёс Якоб Сильверберг.

Посмотреть видео гола Дадонова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 20.08 на льду (1.23 – в большинстве).

«Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырёх побед. «Пантерз» (76) – 11-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Шор (Ритчи, Гецлаф) – 01:29 (5x4), 1:1 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 20:11 (5x5), 2:1 – Хенрик (Гецлаф) – 32:04 (5x5), 2:2 – Экблад (Юбердо, Барков) – 43:33 (5x5), 3:2 – Сильверберг (Ракелль) – 55:17 (5x5)
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