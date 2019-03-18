«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» уступил на выезде «Анахайм Дакс» — 2:3.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Девин Шор. Евгений Дадонов восстановил паритет в начале второго периода. Адам Хенрик вновь вывел «уток» вперёд. На 43-й минуте ответил Аарон Экблад. Победу «Анахайму» на 56-й минуте принёс Якоб Сильверберг.

Посмотреть видео гола Дадонова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 20.08 на льду (1.23 – в большинстве).

«Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырёх побед. «Пантерз» (76) – 11-е на Востоке.