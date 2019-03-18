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Нападающий «Сибири» Александр Шаров выбыл из строя на два месяца

Нападающий «Сибири» Александр Шаров выбыл из строя на два месяца
Хоккей / КХЛ

Нападающему «Сибири» Александру Шарову потребуется операция в связи с травмой нижней части тела, процесс восстановления займёт два месяца.

«Во время финального матча на зимней Универсиаде-2019 форвард «Сибири» Александр Шаров получил повреждение нижней части тела. Медицинское обследование показало, что нападающему потребуется операция. На восстановление Александру потребуется два месяца», — гласит сообщение пресс-службы новосибирского клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 62 матча в регулярном чемпионате. На его счету 11 результативных бросков и 15 голевых передач при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафного времени.

«Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

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