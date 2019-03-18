Нападающий «Сибири» Александр Шаров выбыл из строя на два месяца

Нападающему «Сибири» Александру Шарову потребуется операция в связи с травмой нижней части тела, процесс восстановления займёт два месяца.



«Во время финального матча на зимней Универсиаде-2019 форвард «Сибири» Александр Шаров получил повреждение нижней части тела. Медицинское обследование показало, что нападающему потребуется операция. На восстановление Александру потребуется два месяца», — гласит сообщение пресс-службы новосибирского клуба в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 62 матча в регулярном чемпионате. На его счету 11 результативных бросков и 15 голевых передач при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафного времени.

«Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.