Гол за 4 секунды до конца овертайма — в обзоре игры «Питтсбург» — «Филадельфия»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.



Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Блюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.

Во встрече не принял участия российский нападающий хозяев Евгений Малкин. Он пропускал игру из-за травмы, полученной от удара в рёбра защитником Робертом Бортуццо в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз»

«Пингвины» потерпели второе поражение подряд. Команда Майка Салливана занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, опережая идущую 10-й «Филадельфию» на 10 очков.

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Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».