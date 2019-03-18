КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Емелина

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин получил штраф от Континентальной хоккейной лиги в связи с удалением во втором матче (2:4) полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (1-1).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Авангарда» Алексея Емелина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («2+10»), подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

После двух матчей счёт в серии равный — 1-1. Подопечные Боба Хартли победили в первой игре со счётом 3:1, но во второй клуб из Астаны переиграл «ястребов» — 4:2. Третий и четвёртый матчи состоятся 18 и 20 марта соответственно.

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Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.