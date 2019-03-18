Кожевников: в плей-офф никто никого не жалеет. Даже олимпийских чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о третьих матчах полуфиналов Западной конференции.



«В третьем матче московского дерби «армейцы» по всем статьям переиграли динамовцев. Они включили скорости и фактически не позволили сопернику создать ни единого момента. Игроки «Динамо» не успевали за соперником, приходилось нарушать правила, что обернулось тремя пропущенными шайбами.



Что касается эпизода с травмой Капризова, то, конечно, целенаправленно бить локтем в голову – это нехорошо. Но в плей-офф такой хоккей, когда команды бьются по-настоящему, бывает всегда. И тут уже неважно, кто игрок сборной, олимпийский чемпион, а кто нет. Вон у СКА Барабанов, тоже игрок сборной и олимпийский чемпион лёг под шайбу, получил травму. Идёт битва, никто никого не жалеет. Так что я бы не стал пристальное внимание уделять эпизоду. СДК во всём разберётся.



По всей видимости, игроки СКА после домашней победы с крупным счётом во втором матче посчитали, что серия сделана. А «железнодорожники» молодцы, борются до последнего. Думаю, что в этой серии ключевой станет четвёртая встреча. Если СКА победит, «армейцы» завершат серию на своём льду 21 марта. А если игроки «Локомотива» смогут выиграть и предстоящий домашний матч, весьма вероятно, что в серии будет все семь игр.



Приятно видеть, что в Ярославле выступают собственные воспитанники и дают играть молодёжи. Но говорить, как пишут некоторые наши СМИ, что какие-то дети обыграли олигархов, тоже неверно. У «Локомотива» тоже много опытных игроков: Локтионов, Аверин, Санников, Козун. Просто не играли Салак и травмированный Кронвалль, поэтому средний возраст такой низкий. У СКА ведь тоже много молодёжи: те же Барабанов, Кузьменко, Зуб, Гавриков – это тоже ещё молодые люди, им по 22-23 года.

А посмотрите, как здорово играет Мальцев. И «Локомотив», и СКА уже давно не скупают всех мастеров подряд, а работают со своей системой. И в Ярославле, и в Петербурге уделяют большое внимание развитию системы, там по две команды МХЛ, сильные школы, которые будут давать всё больше и больше воспитанников. Вообще, когда играет молодёжь, да ещё и на ключевых позициях, это всегда хорошо. Значит, скоро будет кем заменить сегодняшних лидеров нашего хоккея», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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