Е. Степанов: ставлю цель уже в следующем сезоне пробиться в основу «Трактора»

Нападающий «Белых Медведей» Егор Степанов рассказал, за счёт чего челябинской команде удалось навязать равную борьбу «Мамонтам Югры» в первом раунде плей-офф МХЛ, и поделился планами на будущее.

«Все матчи с «Мамонтами Югры» были равными, считаю, что в пятой игре нам просто немного не повезло. Удалось сыграть на равных с лидером Восточной конференции, потому что к «Белым медведям» присоединились игроки из ВХЛ, а у «Мамонтов» одни и те же играли что в регулярке, что в плей-офф. Серия могла закончиться ещё в третьем матче, соперник уже праздновал победу, но гол отменили, и у нас появился ещё один шанс. Жаль, что не удалось дожать соперника в пятом решающем матче.

Игра в ВХЛ мне в первую очередь помогла в плане психологии. Плюс там мужики играют, думать и принимать решения нужно гораздо быстрее. Хорошо, что дебютировал в ВХЛ, попробовал свои силы на взрослом уровне. Ставлю для себя цель уже в следующем сезоне пробиться в основу «Трактора», это первая и основная задача. Для этого нужно много работать и прибавлять во всех компонентах, только через труд и тренировки можно добиться результата.

Попасть в молодёжную сборную, конечно, хочется, всегда приятно выступать за свою страну. Но я думаю, что если буду показывать хороший хоккей на взрослом уровне (ВХЛ или КХЛ), то тренерский штаб молодёжной сборной обязательно обратит на меня внимание и предоставит шанс показать себя в молодёжной сборной России», — сказал Степанов в интервью «Чемпионату».