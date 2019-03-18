Плющев: в случае провокаций нужно разбираться и с Рыспаевым, и со Скабелкой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом».

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«Я говорил, что у «Авангарда» в серии с «Барысом» не будет лёгкой прогулки, и пока эта оценка оправдывается, хотя «Авангард» в атаке смотрится поинтереснее. Плюс достаточно интересно играет Игорь Бобков, с которым у меня связано много интересных моментов в карьере — и его, и моей. Я не думаю, что две домашние игры для омичей станут лёгкими, потому что в случае поражений «Барыс» практически лишит себя возможности пройти дальше.



«Барыс» везёт в Балашиху Дамира Рыспаева? Честно скажу, это комментировать сложно. По уровню мастерства этот игрок далеко не соответствует командам, играющим во втором раунде плей-офф. Возможно, Андрей Скабелка хватается за любые компоненты, которые могли бы ему помочь. Возможно, будут какие-то провокации. Если это так, то комитету по этике надо будет разбираться в ситуации, и с игроком, и с тренером», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



После двух матчей счёт в серии «Барыс» — «Авангард» — 1-1, третий матч состоится сегодня, 18 марта, в Балашихе.

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