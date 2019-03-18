Далин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди 18-летних защитников

«Баффало Сэйбрз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам — 3:2.



Защитник «клинков» Расмус Далин отметился результативной передачей и набрал 38-е очко в нынешнем сезоне. На счету шведского хоккеиста 8 заброшенных шайб и 30 результативных передач. Далин повторил результат Бобби Орра по набранным очкам среди 18-летних защитников и вышел на второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит нынешнему тренеру «Баффало» Филу Хаусли, набравшему 57 результативных баллов. До игры с «блюзменами» Далин не мог набрать очки на протяжении восьми матчей подряд.

«Баффало» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.