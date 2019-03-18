Коньков: Квартальнову нет смысла менять систему игры в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, капитан «Адмирала» Сергей Коньков поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив».



«Ярославль выдал хороший регулярный чемпионат, в плей-офф у команды поначалу не совсем получалось, но в третьей встрече пришла первая победа в игре со СКА. Так что в этой серии точно будет борьба.



Квартальнова критикуют за упрощённую систему игры? Не вижу смысла менять систему. Считаю, что плей-офф — это не время критики. В плей-офф ты используешь всё то, что наработал в регулярном чемпионате. «Локомотив» за это время обкатал свою систему, согласно которой он максимально выпрямляет игру, доставляет все шайбы сразу на пятачок. Не совсем понимаю, как за несколько дней отменить то, что ты делал весь сезон. Наоборот, если схема отработана, то нужно ей следовать и пытаться выжать результат.



СКА ведёт в серии за счёт реализации голевых моментов и большинства. Санкт-Петербург всегда этим славился, мастера всё решают», — приводит слова Конькова Russia-Hockey.

Карандин: при Квартальнове и ЦСКА, и «Локомотив» играют так же, как «Сибирь»