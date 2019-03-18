Киллорн: бить клубные рекорды «Тампа-Бэй» приятно, но это ничего не значит

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился мнением о рекордах, которые устанавливает команда в текущем чемпионате. В своём последнем матче подопечные Джона Купера одолели «Вашингтон» (6:3), одержав 55-ю победу в сезоне и набрав 114-е очко. Оба показателя стали новыми клубными рекордами. В этом же чемпионате «Лайтнинг» могут стать третьей командой в истории, одержавшей 60 побед, после «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс».
«Честно говоря, побить эти клубные рекорды приятно, но на самом деле это ничего не значит. Мы действительно хотим просто становиться лучше, чтобы обеспечить себе лучшее место в плей-офф», — приводит слова Киллорна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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