Лидстрём: рассказал Харе, как у меня в 42 года закончился бензин для хоккея

Известный в прошлом защитник Никлас Линдстрём рассказал о своём разговоре с 42-летним защитником Зденом Харой, который пока не хочет завершать карьеру.



«Я сказал Харе, что однажды почувствовал — у меня закончился бензин. Настрой, который помогал мне играть в течение многих лет, который помогал мне выходить на площадку до 42 лет, исчез.



Желание играть исчезло. Мотивации не было. У меня не было желания, которое помогало мне тренироваться летом, готовиться к длительному чемпионату из 82 игр перед плей-офф. Это был ключевой момент. Я по-прежнему любил хоккей, но настроя не было», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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