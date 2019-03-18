Ткачёв забил красивый гол «Автомобилисту» после грубой ошибки Трямкина

Счёт в матче уфимского «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга открыл нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. Форвард на 30-й минуте забил красивый гол после грубой ошибки защитника соперников Никиты Трямкина.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.