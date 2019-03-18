Рыспаев не вошёл в состав «Барыса» на третий матч серии с «Авангардом»

Стали известны составы на третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» (1-1), который состоится сегодня, 18 марта, на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.