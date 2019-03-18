Стали известны составы на третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» (1-1), который состоится сегодня, 18 марта, на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
Рыспаев не вошёл в состав «Барыса» на третий матч серии с «Авангардом»