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Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три звезды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Хоккеисты из России не вошли в тройку лучших.

Главной звездой недели стал 33-летний немецкий голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, в четырёх матчах недели одержавший три победы и отразивший 95,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,25.

Второй звездой признан 22-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брендон Перлини, за три игры записавший в актив 7 (2+5) баллов.

Замкнул тройку лучших хоккеистов 22-летний канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в четырёх встречах недели отметившийся 9 (3+6) очками.

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