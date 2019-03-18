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«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1

«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 30-й минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. На старте третьего периода «Автомобилисту» удалось восстановить равновесие на табло, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
18 марта 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Ткачёв – 29:48 (5x5), 1:1 – Кучерявенко (Трямкин) – 44:43 (4x5), 2:1 – Кемппайнен (Ткачёв, Умарк) – 71:08 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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