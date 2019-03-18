«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 30-й минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. На старте третьего периода «Автомобилисту» удалось восстановить равновесие на табло, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

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