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Видео решающего гола Кемппайнена, который вывел «Салават» вперёд в серии

Видео решающего гола Кемппайнена, который вывел «Салават» вперёд в серии
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке переиграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Видео решающего гола Йоонаса Кемппайнена в овертайме матча с «Автомобилистом».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 30-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. На старте третьего периода «Автомобилисту» удалось восстановить равновесие на табло, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1
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