«Салават» — «Автомобилист»: соперники сделали на двоих 85 бросков в створ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке переиграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.



Статистика матча «Салават» — «Автомобилист»:



броски: 73- 73

броски в створ: 43 — 42

вбрасывания: 28 — 35

блокированные броски: 13 — 16

силовые приемы: 21 — 16

время в атаке: 16, 20 — 12, 38

штраф: 4 — 14.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 30-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. На старте третьего периода «Автомобилисту» удалось восстановить равновесие на табло, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1