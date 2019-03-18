Ткачёв: не думал о том, чтобы лежать на льду и выпрашивать удаления

Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).



«Тяжёлая игра была дома, болельщики хорошо поддержали. Надо было выиграть, не доводя до овертайма. Так случилось, что выиграли в овертайме. Моя шайба? Просто решил прочитать, удачно поехал на пятак, шайба отскочила – забил. Не сразу получилось отправить. Разбирали ли Коваржа? Мы посмотрели моменты, но в каждой игре может по-разному пойти. Просто решил обыграть.



Жёсткая игра против меня? Это плей-офф, в каждой игре так, либо мы, либо нас. Стычки в третьем периоде? Это эмоции, не более того. Момент с Бодровым в первом матче? Что об этом говорить, дисциплинарный комитет уже решил всё. Самочувствие нормальное, не думал, чтобы лежать на льду и выпрашивать», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават» одолел «Автомобилист» в овертайме, счёт в серии стал 2-1