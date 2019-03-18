Мартемьянов: предъявлю игрокам претензии, нужно сдерживать эмоции

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ, 1-2 в серии).



«Поздравлю «Салават Юлаев» с победой, тяжелый матч был, такое ощущение, что обе команды играли без обороны. Благодарен вратарю, парни пластались из большого количества ненужных удалений, сами себя загоняли в эту ситуацию. К нападающим есть претензии, моменты есть, надо забивать, броски вроде бы есть, но они не такие опасные. Сегодня нас не пускали на пятак и мы туда не лезли. Хорошая игра, по движению, по моментам, более открытая, не похожая на плей-офф.



Справедлива ли дисквалификация Панина? Позвоните в КДК и спросите, я не судья, я тренер, я не обсуждаю такие моменты, парни играют в хоккей. Никто не хочет проигрывать в плей-офф, и к своим ребятам я предъявляю претензии, что нужно сдерживать свои эмоции», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.



Лучший матч плей-офф? Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».