Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).
«По счёту можно сказать, что игра закрытая была, но это не так, очень много бросков в одну и другую сторону. Не могли долго реализовать большинство, хорошо, что в овертайме получилось. Дотерпели третий период, когда был упадок, перетерпели, доборолись последние минуты. Сейчас самое главное — восстановиться и готовиться к следующей игре.
С чем связана замена Рыбина и Майорова на Лукина и Гиматова? У молодых больше энергии, заряжены, нам нужно было добавить в движении, за счёт этого мы решили так поменять состав. Команда выиграла, я доволен всеми, никогда никого не выделяю, они сделали всё, что от них требовалось», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.
Цулыгин — о замене Рыбина и Майорова: у молодых больше энергии, они заряжены