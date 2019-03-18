Цулыгин — о замене Рыбина и Майорова: у молодых больше энергии, они заряжены

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).



«По счёту можно сказать, что игра закрытая была, но это не так, очень много бросков в одну и другую сторону. Не могли долго реализовать большинство, хорошо, что в овертайме получилось. Дотерпели третий период, когда был упадок, перетерпели, доборолись последние минуты. Сейчас самое главное — восстановиться и готовиться к следующей игре.



С чем связана замена Рыбина и Майорова на Лукина и Гиматова? У молодых больше энергии, заряжены, нам нужно было добавить в движении, за счёт этого мы решили так поменять состав. Команда выиграла, я доволен всеми, никогда никого не выделяю, они сделали всё, что от них требовалось», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Жара в плей-офф! Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».