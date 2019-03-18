Лукин: ответственность в плей-офф выросла, нужно не допускать ошибок

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владислав Лукин подвёл итоги выигранной встречи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (2:1 ОТ, 2-1 в серии).



«Хорошо начали, забили гол во втором периоде, чуть не дотерпели в третьем периоде. Хорошо, что дожали и выиграли, 2-1 ведём. Почувствовал ли особой настрой плей-офф? Да, ответственность выросла намного, цена каждой ошибки возрастает. Надо собраннее играть и не допускать ошибок. Что почувствовал, когда вызвали в основу? Немного волнение, но ребята поддержали, помогли. Узнал, что сыграю за день до игры. Почему убрали Рыбина? Нет, не знаю», – передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.



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Жара в плей-офф! Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».