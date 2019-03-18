КХЛ разъяснила победную шайбу Кемппайнена в ворота «Автомобилиста»

Департамент судейства объяснил победную шайбу «Салавата Юлаева» в третьем матче полуфинала Востока с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии). На 72-й минуте матча шайба после броска Йоонаса Кемппайнена оказалась в воротах гостей. Тренерский штаб екатеринбуржцев взял запрос на «помеху вратарю», после видеопросмотра было определено, что помехи вратарю не было.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 30-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Владимир Ткачёв. На старте третьего периода «Автомобилисту» удалось восстановить равновесие на табло, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.