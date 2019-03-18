«Авангард» — «Барыс»: гости заменили Карлссона после четырёх пропущенных голов

В третьем периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и астанинского «Барыса» команда гостей провела замену вратаря после четвёртой пропущенной шайбы. Хенрика Карлссона в воротах «Барыса» сменил Доминик Граховина.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Соперники вышли на площадку в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.



«Барыс»



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.