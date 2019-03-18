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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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«Авангард» разгромил «Барыс» и повёл в серии — 2-1, у Бобкова — «сухарь»

«Авангард» разгромил «Барыс» и повёл в серии — 2-1, у Бобкова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Боба Хартли.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные двадцать минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
18 марта 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Астана
1:0 – Стась (Емелин, Бобков) – 13:12 (5x4), 2:0 – Шумаков (Бек) – 22:57 (5x4), 3:0 – Широков (Емелин, Чудинов) – 35:07 (5x4), 4:0 – Семёнов (Стольберг) – 43:40 (4x4), 5:0 – Франсон (Шумаков, Бек) – 52:19 (4x3)
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