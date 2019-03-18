Емелин про серию с «Барысом»: не заметил, что на меня идёт охота из-за Асетова

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился впечатлениями от третьего матча серии плей-офф с астанинским «Барысом» (5:0, 2-1 в серии).



«Откуда столько грубости? Это плей-офф, мы готовы к этому. Не знаем, что и как будет дальше, но выкладываемся каждый матч. Зернов и все остальные ребята в раздевалке. Все в порядке.

Чувствовал ли я, что на меня в Астане идёт охота за момент с Асетовым? Какая охота? Я не заметил этого.



Не знаю, кто такой Дамир Рыспаев, не знаком с полным составом «Барыса». Ничего после прошлой игры не изменили, просто добавили в скоростях. Не знаю, прямой ли у меня зашёл бросок или нет. Был просмотр, записали на Широкова», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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