Фисенко: мы ждали Рыспаева, но его почему-то не выпустили. Страха нет

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко рассказал об уровне агрессии в серии с «Барысом» (2-1).



«Не знаю, что произошло. Я со спины не видел сначала. Толкнул человека, получилось, что немножко пришлось подраться и выяснить отношения. С меня сорвали майку, но получилось, что она была будто привязанная. Это нарушение экипировки? Вроде нет, можно и голым драться. Просто не было таких случаев.



Не сказал бы, что уровень агрессии повысился. Мы играли с «Ак Барсом», была такая же жёсткая игра. Все ребята большие, мы готовы к такой игре. Конечно, мы ждали Рыспаева, но его почему-то не выпустили. Готов ли я с ним подраться? Мы всё-таки в хоккей играем, нам нужно пройти второй круг. Если это потребуется, то мы это сделаем. Но в первую очередь нужно дисциплинированно играть. Страха нет», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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