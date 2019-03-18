Сергей Шумаков — лучший снайпер текущего розыгрыша Кубка Гагарина

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков отметился заброшенной шайбой во встрече с астанинским «Барысом» (5:0, 2-1 в серии). Таким образом, форвард вышел на единоличное первое место в списке снайперов Кубка Гагарина с семью голами в активе. Следом идут Михаил Григоренко (ЦСКА) и Мэттью Фрэттин («Барыс») — у них на счету по шесть шайб.

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Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные двадцать минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.



Список лучших снайперов Кубка Гагарина