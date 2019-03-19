НХЛ сняла дисквалификацию с Уотсона

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков заявили, что нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон завершил второй этап программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением, сообщает Эллиот Фридман.

В соответствии с условиями программы Уотсон был временно дисквалифицирован – до тех пор, пока администраторы программы не были уверены, что ему можно вернуться.

Уотсон перейдет в последующую стадию программы.

Напомним, ранее игрок был отстранён на 27 игр с официальной формулировкой «недопустимое поведение вне льда». 20 июня прошлого года Уотсон был арестован в городе Франклин, штат Теннесси, по обвинению в домашнем насилии, но был выпущен под залог в $ 4,5 тыс. Обвинения в свой адрес Уотсон не признал и первоначально получил три месяца испытательного срока.