Кейн второй раз в карьере набрал 100 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт середина второго периода, счёт 1:1. Единственный гол хозяев на счету капитана «Чикаго» Джонатана Тэйвза. Ассистентом выступил Патрик Кейн.

Американец добрался до отметки в 100 очков за сезон – 41 гол и 59 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 22 минутах штрафа. Кейн второй раз в карьере достиг рубежа в 100 баллов. В сезоне 2015/16 он набрал 106 очков – 46 голов и 60 результативных передач.

Кейн является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. В активе «Блэкхоукс» победная серия из пяти матчей. От зоны плей-офф они отстают на пять баллов.