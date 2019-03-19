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«Ванкувер» прервал серию «Чикаго» из пяти побед

«Ванкувер» прервал серию «Чикаго» из пяти побед
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3.

Счёт в конце первого периода открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. На старте второго игрового отрезка Александер Эдлер восстановил равновесие. Впоследствии Маркус Гранлунд вывел гостей вперёд. На 57-й минуте отличился шведский защитник «Чикаго» Эрик Густафссон. Победу «Ванкуверу» спустя 16 секунд после начала овертайма принёс Бо Хорват.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова 30% выигранных вбрасываний за 17.14 на льду (0.56 – в большинстве). Николай Голдобин участия в матче не принимал.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений и остался на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка. «Ванкувер» (72) – 12-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Тэйвз (Кейн) – 19:25 (5x4), 1:1 – Эдлер (Хорват) – 20:53 (5x4), 1:2 – Гранлунд (Бёзер, Петтерссон) – 26:22 (5x5), 2:2 – Густафссон (Кит, Кейн) – 56:47 (5x5), 2:3 – Хорват (Эдлер) – 60:16 (3x3)
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