«Ванкувер» прервал серию «Чикаго» из пяти побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3.

Счёт в конце первого периода открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. На старте второго игрового отрезка Александер Эдлер восстановил равновесие. Впоследствии Маркус Гранлунд вывел гостей вперёд. На 57-й минуте отличился шведский защитник «Чикаго» Эрик Густафссон. Победу «Ванкуверу» спустя 16 секунд после начала овертайма принёс Бо Хорват.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова 30% выигранных вбрасываний за 17.14 на льду (0.56 – в большинстве). Николай Голдобин участия в матче не принимал.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений и остался на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка. «Ванкувер» (72) – 12-й.