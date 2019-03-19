Видеообзор победы «Тампы», благодаря которой она выиграла регулярный чемпионат

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:1. Хозяева одержали пятую победу подряд.



Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Клейтон Келлер. Через 111 секунд Стивен Стэмкос восстановил равновесие. Победу «молниям» принёс Виктор Хедман, отличившийся на старте третьего игрового отрезка. Энтони Чирелли и Янни Гурд поразили уже пустые ворота.

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На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова бросок в створ и силовой приём за 21.28 на льду (1.31 – в большинстве). У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1», 3 броска, силовой приём и 2 блок-шота за 23.01. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, а также сделал результативную передачу.