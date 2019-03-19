Бэкап «Тампы» въехал в раздевалку на мопеде после выигрыша Президентского кубка

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:1. Эта победа позволила «молниям» остаться недосягаемыми для конкурентов и выиграть Президентский кубок. Награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.

Необычным образом выигрыш кубка отметил второй вратарь «Тампы» Луи Доминге. После победы он въехал в раздевалку на мопеде.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» клуба.

27-леттний вратарь провёл 25 матчей в текущем сезоне, в которых одержал 20 побед. В среднем за встречу он пропускал 2,88 шайбы, отражая в среднем 90,8% бросков.

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 116 очков. В активе «молний» пять побед кряду.