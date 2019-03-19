«Лос-Анджелес» — первая команда на Западе, потерявшая шансы на выход в плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Это поражение стало для команды Уилли Дежардена шестым в последних семи матчах.

«Кингз» стали первой командой в Западной конференции, потерявшей шансы на выход в плей-офф. У «Лос-Анджелеса» 58 очков после 72 игр, они отстают от «Аризоны Койотс» (восьмое место на Западе) на 20 очков и в любом случае будут иметь меньше побед.

«Кингз» один раз стали победителями своего дивизиона в сезоне 1990/91. В 28 сезонах участвовали в плей-офф, из них в 12 проходили дальше первого раунда и четыре раза далее второго. В сезоне-2011/12 впервые стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в шести матчах «Нью-Джерси Девилз». В 2014 году они вновь выиграли Кубок Стэнли, переиграв в пяти матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» выбыл на стадии первого раунда, уступив «Вегас Голден Найтс» (0-4).