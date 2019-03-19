Андрей Василевский вышел на первое место по победам в сезоне среди вратарей

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома победил «Аризону Койотс» — 4:1. Эта победа позволила «молниям» остаться недосягаемыми для конкурентов и впервые в истории выиграть Президентский кубок. Награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.

Для вратаря «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 35-й в нынешнем сезоне. Он вышел на первое место по победам в сезоне среди вратарей, опередив голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри. У канадского вратаря также 35 побед, но после 59 матчей. Василевскому потребовалось провести 47 игр.

Третье место занимает вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (34 победы в 53 матчах), на четвёртой позиции голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс (34 победы в 55 играх).