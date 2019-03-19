Главный тренер «Аризоны» отдал дань уважения Стэмкосу после его рекорда

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома победил «Аризону Койотс» — 4:1. Эта победа позволила «молниям» остаться недосягаемыми для конкурентов и впервые в истории выиграть Президентский кубок. Награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.

Заброшенной шайбой отметился капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, благодаря чему стал автором клубного снайперского рекорда. Канадец забил 384-й гол за «молний», побив достижение Венсана Лекавалье. В паузе главный тренеры «Аризоны» Рик Токкет поднял вверх большие пальцы, отдав дань уважения своему бывшему подопечному. Токкет работал в «Тампе» в течение двух сезонов.

Стэмкос установил новый снайперский рекорд «Тампы»

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Брэндона Мёрфи.