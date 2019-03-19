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Только «Детройт» выигрывал регулярку за меньшее количество игр, чем «Тампа»

Только «Детройт» выигрывал регулярку за меньшее количество игр, чем «Тампа»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома победил «Аризону Койотс» — 4:1. Эта победа позволила «молниям» остаться недосягаемыми для конкурентов и впервые в истории выиграть Президентский кубок. Награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.

Южане стали второй по скорости командой в истории лиги, выиграв Президентский кубок в 73-м матче сезона. Быстрее это удалось только «Детройту» в сезоне-1995/96, которому для этого достижения потребовалась всего 71 игра.

Матч ознаменовало и ещё одно значимое событие. Заброшенной шайбой отметился капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, благодаря чему стал автором клубного снайперского рекорда. Канадец забил 384-й гол за «молний», побив достижение Венсана Лекавалье. В паузе главный тренеры «Аризоны» Рик Токкет поднял вверх большие пальцы, отдав дань уважения своему бывшему подопечному.

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